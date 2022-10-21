Студенты в Томске выступили против запрета своих стиральных машин

Студенты Томского государственного университета провели перфоманс в знак протеста против запрета на использование собственных стиральных машинок в общежитиях вуза. Студента, фотографировавшего акцию, задержала полиция. Региональная прокуратура начала проверку. О происходящем рассказал томский журналист Андрей Серафимов.

Днём 21 октября студенты поставили у ворот главного корпуса ТГУ стиральную машинку с обращениями к администрации вуза, а затем достали из неё "выстиранные" вещи.

На место перфоманса пришла администрация университета и прибыла полиция, которая задержала студента, фотографировавшего акцию, – через час его отпустили с предостережением.

После перфоманса проректор ТГУ по воспитательной и социальной работе Сергей Кулижский, к которому среди прочих обращались студенты, заявил, что "единственный результат этой акции – куча мусора в центре города и просьба организатора перечислить ему деньги, потраченные на покупку стиральной машинки для акции". Также Кулижский добавил, что у студентов есть возможность решать вопросы "цивилизованным путём".

"По итогам акции администрация университета приняла подписи за возвращение машинок в общежития – их около пятисот. Администрация пыталась запретить машинки несколько раз: в 2018 и 2020 году. В то время мы их отстояли", – сообщил Сибирь.Реалии Серафимов.

Несколько лет назад в общежитиях ТГУ, в том числе по соображениям пожарной безопасности, оборудовали платные прачечные, где одна стрика и сушка белья стоит 150 рублей. Студенты жалуются, что стиральных машинок и сушилок мало, они часто ломаются, а для стирки нужны жетоны, которые можно купить только в определённые часы и за наличные.

​После студенческого перфоманса прокуратура Томска начала проверку по информации о запрете студентам использовать в общежитиях ТГУ свои стиральные машинки.