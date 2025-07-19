"Стукачок". Россиян переводят на "национальный мессенджер" MAX

Мессенджеру WhatsApp надо готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Мессенджер "с очень большой долей вероятности" попадет в список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Это заявление прозвучало сразу после того, как Путин поручил представить предложения о дополнительных ограничениях на ПО из недружественных стран. WhatsApp сейчас пользуется ежедневно 68% россиян. Претендентом на его долю станет национальный мессенджер МАХ, выпущенный в 2025 году компанией VK, считает Горелкин. Эксперты полагают, что россиян собираются заставить пользоваться полностью подконтрольным государству мессенджером – в том числе, вытесняя из России его конкурентов. Новым проектом управляет дочерняя структура VK – ООО "Коммуникационная платформа", определённое правительством в качестве организации, отвечающей за работу и развитие национального мессенджера.

Текст: проект "Окно"

На принуждение переводить всю "корпоративную коммуникацию" на национальный мессенджер МАХ уже жалуются сотрудники СПбГУ, о переходе предупреждены и региональные Минобры. До этого об уходе из Telegram в МАХ "в соответствии с новым законом" также объявила сеть магазинов "Детский мир", правда, потом удалила этот пост и все же продолжила обновлять свой аккаунт в Telegram.

Закон о создании национального менеджера Путин подписал 24 июня. Пользователи, как ожидается, смогут заверять в нем документы электронными подписями, использовать приложение для подтверждения личности, возраста, прав на льготы и полученного образования, а также для получения госуслуг. В мессенджер, сообщалось после принятия закона Госдумой, также собираются переместить все "образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней".

Между тем эксперты предупреждают, что по своим свойствам новый госмессенджер скорее напоминает агрессивную шпионскую программу, внедряющуюся в гаджет пользователя. Почему это может быть опасно – в материале редакции "Окно".

"Ждем чехарды"

– Руководство уже объявило, что придется все чаты с коллегами перевести на этот новый мессенджер. Отказы не обсуждаются. Ждем, когда будет уже финальный звонок – до этого сами не инициируем. Ничего хорошего не ждем потому что, – говорит преподаватель одного из факультетов СПбГУ на условиях анонимности. – Опять будет какая-то чехарда. В январе уже сбоило все так, что расписание стало недоступно, студенты жаловались на проблемы с общежитиями и стипендиями (это происходило в начале 2025 года после кибератак на сервера университета). Все информацию для курса мы оперативно передавали друг другу в Whatsup. А сейчас, видимо, эти чатами подпольно будем пользоваться.

Официального запрета на пользование другими мессенджерами, по словам сотрудников, "пока нет". Санкт-Петербургский государственный университет 15 июля объявил о том, что "первым в России" начал использование аналога китайского мессенджера WeChat. До этого вуз из-за блокировки Microsoft Teams вуз для взаимодействия студентов и преподавателей уже перешел на другой коммуникационный продукт от VK – WorkSpace.

Руководство СПбГУ обещает, что переход на продукт MAX от холдинга VK "позволит минимизировать риски, связанные с безопасностью общения, и защитить персональные данные сотрудников, студентов и партнерских организаций". В этом сомневаются и сотрудники университета, и эксперты, знакомые с отечественной разработкой.

По словам директора одной из школ Иркутской области, в прошлом месяце минобру региона уже сообщили, что в нацмессенджер придется перенести не только рабочие чаты сотрудников школ, но родительские группы.

- Я не представляю, как они собрались это контролировать, поскольку такие чаты – добровольная инициатива учителя и родителей. Как они могут принудить вести их в определенном мессенджере, если они в принципе не могут заставить их создавать где бы то ни было? – говорит Ольга Ивановна (имя изменено по ее просьбе). – Я думаю, родители откажутся и все. Педагоги тоже не очень настроены [переходить на новый мессенджер], наслышаны, что это приложение делает все переписки и содержание телефонов открытыми для ведомственных служб. Они просто могут отказаться создавать чаты с родителями, а рабочие вопросы договориться решать на месте, в школе.

Сотрудники мэрии Новосибирска будут вести внутреннюю переписку через мессенджер МАХ, заявил глава администрации Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале. "Поручил департаменту связи и информатизации мэрии начать с 23 июня переход на российский мессенджер MAX для внутренней переписки сотрудников администрации".

"Без спроса лезет"

В этом месяце создатели приложения закупили массовую рекламу МАХ у некоторых популярных в молодежной среде блогеров. Однако отзывы, размещенные в аккаунтах Инстасамки, Вали Карнавал и Дениса Дорохова, спровоцировали, скорее, появление серии мемов – пользователей, в частности, развеселил тот факт, что им предлагают перейти на МАХ просто потому что он работает "даже в лифте".

Бета-версию "национального мессенджера" МАХ - будущего аналога китайского WeChat – официально представили еще три месяца назад, в марте 2025 года. В нем уже доступны непосредственно мессенджер, конструктор чат-ботов, платежная система и мини-приложения, запущен цифровой банк ВТБ. Разработчики приложения обещали, что Max заменит Telegram для российских пользователей. В прогосударственных медиа мессенджер называют "убийцей Telegram".

Тем временем Telegram-канал RED BINDER пишет о том, что росгосмессенджер MAX по своим функциям является "агрессивной шпионской программой, которая при установке без спроса лезет сразу во все функции телефона".

"Новый отечественный мессенджер MAX (на самом деле, переделка убогого Там-Там с американским, украинским и индийским кодом) от позорной Минцифры попал в лапы кодеров. Те очень быстро установили, что мессенджер лезет буквально за всеми разрешениями, причем в устройствах разного типа. Ему интересно, где был пользователь, кому звонил и писал, в т.ч. через другие мессенджеры, какие у него криптокошельки и банковские аккаунты. Какие покупки делал, в какие кафе заходил, что в интернете серфил. К сожалению, делает MAX это не стандартным путем, а как malware, незаконно вторгаясь в код устройства. То есть, установив это говно один раз на свой телефон, от слежки вы уже не избавитесь. Неизвестно, поможет ли полный ресет: за рут-правами и джейлбрейком этот Макс с наглой мордой тоже лезет, – пишет канал. – Таким образом, получается, что MAX собирает всю возможную информацию о пользователе и его окружении. Но, будучи сделан на коленке из "вражеских" компонентов, наверняка раздает все секретики не только Минцифры и ФСБ, но и заинтересованным организациям в США, на Украине и вообще неизвестно где. Что об этом думает большой друг китайского железа, министр Максут Шадаев (министр цифрового развития РФ), который как может, лоббирует этот проект. И кстати, а почему этот т.н. мессенджер еще и называется MAX, на английский манер. В РФ теперь англицизмы не в почете! Назвали бы "Стукачок VK" или "Максим-сексот" что ли. "Агент Mailru" уже был".

Эксперты, опрошенные редакцией "Окна", также отмечают, что к переписке в госмессенджере имеют прямой доступ силовики.

– Стоит помнить, что мессенджер не анонимный и не шифруемый end-to-end. Исходный код закрыт, механизм шифрования – непрозрачен. Вероятно, в нем реализован доступ силовых органов к переписке в реальном времени, в том числе через технические средства СОРМ. Данные хранятся на российских серверах, доступных ФСБ по первому требованию. Это дает возможность тотального контроля над IP-адресами, IMEI, MAC-адресами, данными геолокации, содержимым чатов и метаданных, данными о контактах и связях, – предупреждает киберадвокат, сооснователь Роскомсвободы Саркис Дарбинян.

По данным эксперта, студентов и сотрудников школ и вузов страны уже принуждают переходить на мессенджер МАХ, предлагая его как "официальный канал для коммуникации" и интегрируя с учебными и административными сервисами.

– Этот процесс будет продолжатся, – уверен Дарбинян. – Именно сейчас процесс начат, поскольку можно освоить очень много госбюджета на госмессенджер для предоставления обновлений и поддержки, включая строительство большого количества крупных дата-центров под него по всей стране. Это кстати не бьется с общей стратегией по суверинизации Рунета, что сервисом №1 по количеству трафика в Рунете остается WhatsApp, принадлежащей "экстремистской организации". Да и Telegram доставляет хлопот, так как весь запрещенный контент там с легкостью доступен. Настало время дать административный буст неконкурентному мессенджеру, полностью контролируемому российскими властями. Последним не дает покоя успех китайского WeChat, который является главным инструментом суверинизации цифровых услуг. Плюс им нужна платформа для массового внедрения цифрового рубля.

Успех китайского приложения, по мнению эксперта, МАХ вряд ли повторит: во-первых, аудитория МАХ ограничена населением России (в постсоветских странах он вряд ли будет популярен), а во-вторых, у граждан Китая на момент ввода WeChat не было опыта работы с Whatsup или Facebook. Дарбинян считает, что российские пользователи, скорее, продолжат пользоваться VPN и привычными мессенджерами, чем перейдут на госприложение.

Публицист Анатолий Несмиян не сомневается, что российские власти осуществят принудительный перевод бюджетников в МАХ, как "самых бесправных существ".

"Принудительный перевод на новый гос.мессенджер МАХ школ и общения учителей с родителями, безусловно, будет выполнен. Сама по себе эта кампания стандартна: бюджетники в России – самые бесправные существа, где-то на уровне мигрантов. Поэтому они будут выполнять любую дичь, которую им спустят сверху. Мало того – они же будут рьяно проводить спущенные решения в жизнь, буквально навязывая их в пределах своей компетенции. Это было во времена "пандемии", во время любых "выборных" кампаний, – пишет Несмиян. – В категорию крепостных входят также работники госучреждений и госпредприятий, которые просто выполняют указания руководства, опасаясь взысканий и каких-то проблем, которые могут возникнуть. Всего, если основываться на "пандемийных" показателях, власть твердо может рассчитывать примерно на четверть трудоспособного населения, которому без особых проблем и в относительно приемлемые сроки удастся приказать включить на своих телефонах этот самый МАХ. Это, конечно, немало – порядка 20-25 миллионов человек. Но вот далее придется включать уже механизм принуждения, причем каждый новый миллион пользователей МАХ будет доставаться власти со всё большим трудом. В конце концов рост аудитории просто "встанет", и принцип добровольности сменится на сопротивление — пассивное и активное. На таких предпосылках конкурировать ни с Телеграмом, ни с Ватсапом точно не получится, если только не запретить их административно (а то и уголовно — с наших, кстати, станется). Если этого не сделать — частное общение людей так и останется в более привычных им экосистемах. В общем, ничего нового: двоемыслие выглядит всегда одинаково. Людей можно выгнать на официальное мероприятие — какой-нибудь патриотический митинг в поддержку самого главного кандидата, к примеру. И набить Лужники. Но сразу после митинга эти же люди, изображавшие небывалый восторг, бросят выданные им плакаты в ближайшую урну и пойдут заниматься своими делами, забыв проявленный энтузиазм, как зря потраченные три часа жизни. Со всей остальной принудиловкой всё выглядит точно так же".

"Кроме Китая, такое глобальное облако мало где востребовано"

Тема возникновения российского "национального мессенджера" МАХ и его вероятно принудительного массового внедрения стала одной из наиболее обсуждаемых в Telegram.

"В случае успеха нового национального мессенджера VK Max в него могут интегрироватьэлектронное голосование уже к следующим выборам в Госдуму, пишет канал "Власть". Однако сейчас количество пользователей не приближается к необходимым для этого показателям. Поэтому его могут использовать как инструмент мобилизации избирателей, но не полноценную платформу для онлайн-голосования".

Есть два варианта развития событий, пишет тг-канал "Преемник":

"1. Наиболее вероятный: вне зависимости от того, получит ли Telegram российскую прописку, его и другие мессенджеры (Whats App, WeChat и т. д.) "задушат". Единственным легальным вариантом станет MAX. Жить Telegram будет по тем же лекалам, по которым сейчас существует принадлежащий экстремистской компании Meta, запрещенный в РФ Instagram: энтузиасты останутся, массовый пользователь уйдет.

2. Менее вероятный: группы Ковальчуков и Кириенко решат оставить конкуренцию МАХ с Telegram. Но проблема последнего в том, что лоббистов на уровне государства у него нет".

"Telegram готовится к началу открытого противостояния с российским госмессенджером Max, утверждает тг-канал "ПолитСатирКа".

Это, по данным инсайдеров, связано с опасениями команды Павла Дурова, что власти РФ станут активно переводить в отечественный проект российских пользователей Telegram.

"Понятно, что речь идёт в основном о бюджетниках, но с помощью интеграции с Госуслугами заинтересоваться Max’ом могут и более широкие слои населения РФ. Поэтому Telegram будет пытаться всячески пессимизировать госмессенджер на своей платформе – например, запретить прямой переход из "телеги" в Max, не давать ставить гиперссылки на российский мессенджер и вводить иные препоны к распространению информации о нём. Это нужно для минимизации оттока аудитории из Telegram", – говорят собеседники, знакомые с ситуацией".

"Только что Минобрнауки анонсировало, что все первокурсники будут в Max уже с 1 сентября. Как бы не писали, что у мессенджера нет поддержки, только взаимодействие через почту. Кажется, что у этого мессенджера очень большая ПОДДЕРЖКА на уровне государства", пишет ТГ-канал "Время госзакупок".

ТГ-канал "Тассовка": "Минцифры России рекомендует чиновникам перенести рабочую переписку в национальный мессенджер Max, хотя такого требования в законе о нем нет, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. "В законопроекте нет (этой) нормы. Хотя мы, конечно, безусловно, рекомендуем его использовать чиновникам", – сказал Шадаев. Он добавил, что видел сообщения о том, что некоторые городские власти начали это делать".

ТГ-канал "Незыгарь": "Два источника в руководстве компании VK рассказали, что на совещаниях в Кремле была поставлена задача создать «национальный мессенджер MAX по аналогии с китайским WeChat. Разработку проекта делали менеджеры VK - 2они неоднократно ездили в Китай и изучали мессенджер, после чего принесли презентацию в Кремль". Еще один источник рассказал, что Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си в Москве в мае всячески расхваливал WeChat и несколько раз сказал, что в России необходим такой аналог, но – собственный. Однако маркетологи, не связанные с VK считают, что у россиян нет запроса на китайский аналог. "В России традиционно любят, во-первых, ничего не хранить в одном месте; а, во-вторых, любят западные проекты больше отечественных". Попытка объединить все в одном мессенджере, скорее, обречена на провал. "Создали иллюзию, что русский WeChat взлетит, объединив собственно мессенджер, блогеров, онлайн- магазины и госуслуги. Но, кроме Китая, такое глобальное облако мало где востребовано. Исключений у маркетинга не бывает".