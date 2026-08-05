Ступень ракеты SpaceX, сошедшая с орбиты, врезалась в поверхность Луны

Верхняя ступень одной из ракет Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска, по предположениям астрономов, уже врезалась в поверхность Луны. Сам момент падения не был зафиксирован приборами, но по расчетам столкновение должно было случиться около 7.30 часов утра по британскому стандартному времени. Сейчас учёные ищут следы столкновения. Около полудня чилийским астрономам удалось получить первые данные.

Столкновение ракетной ступени с Луной было ожидаемым, учёные заранее рассчитали траекторию падения и вероятные время и место прилунения. Эксперты NASA предупреждали об этом событии, подчёркивая, что оно не несёт опасности для Земли и её жителей.

Ракета Falcon 9, частью которой являлась эта разгонная ступень, была запущена компанией SpaceX в январе 2025 года. Falcon 9 - многоразовая ракета: часть её возвращается на землю и используется снова, но другие части, такие как эта верхняя ступень, отбрасываются в процессе выхода на орбиту и становятся космическим мусором, обречённым вечно кружиться вокруг Земли. Однако в данном случае, как объяснила глава отдела сотрудничества научных програм NASA и программы Dragon компании SpaceX Джулиана Шейман, неожиданное сочетание активности Солнца и сил притяжения заставило ракетную ступень сойти с орбиты и направиться к Луне.

Отделяемая верхняя ступень Falcon 9 представляет собой металлический цилиндр длиной 14 метров и весом не менее четырёх тысяч тонн. Она двигалась к Луне со скоростью около 2,43 км в секунду. На месте её столкновения с Луной, по прогнозам учёных, должен образоваться новый лунный кратер.

Это уже второй раз, когда часть космической ракеты врезается в поверхность Луны. Первый был в 2022 году - тогда на обратной стороне Луны упал фрагмент китайской ракеты, образовав два новых кратера. В целом же сейчас на Луне находятся около трёх тысяч объектов и фрагментов рукотворного происхождения, общим весом порядка 190 тонн. NASA и SpaceX опасаются, что накапливающийся мусор вскоре сможет мешать будущим прилунениям космических аппаратов.



