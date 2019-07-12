Зарегистрирована утечка радиации из затонувшей советской субмарины

Норвежские ученые обнаружили уровень радиации в 800 тысяч раз превышающий норму, исходящей из корпуса затонувшей в 1989 году советской подводной лодки «Комсомолец». По словам норвежских ученых, утечка радиации из затонувшей подлодки на данный момент не создаёт опасности для окружающей среды поскольку судно затонуло на большой глубине (1680 метров) и радиация быстро нейтрализуется ледяной водой Норвежского моря.

Пожар на атомной подводной лодке «К-278» в апреле 1989 года стал причиной гибели 42 подводников из 69 находившихся на борту. Вместе с запасами ядерного топлива ко дну пошли и две ядерных торпеды с плутониевыми боеголовками. «К-278» является носителем абсолютного рекорда по достигнутой подводной лодкой глубине - 1027 метров при погружении в августе 1985 года.

По сообщениям, утечки радиации из корпуса затонувшей подлодки были зарегистрированы российскими и норвежскими экспедициями в 1990-х, а также в 2007 году. Однако 7 июля норвежцы впервые использовали подводный робот, который не только сделал замеры радиации, но и предоставил видеозапись корпуса подлодки. На металлических корпусах затонувших судов со временем нарастают сосульки в результате химической минерализации - взаимодействия железа с солёной водой.



Новость об утечке радиации с затонувшей 30 лет назад советской субмарины появилась ровно через10 дней после гибели 14 российских моряков в результате пожара на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море.

После катастрофы «К-278» Норвегия и Россия регулярно проводят мониторинг в районе затонувшей подлодки, иногда совместно. Специалисты считают, что лучше всего оставить подлодку там, где она находится, поскольку попытка вытащить её на поверхность чревата риском утечки большего количества радиоактивнго материала.