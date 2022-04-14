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Суд арестовал 154 объекта имущества Медведчука

Виктор Медведчук после задержания

Суд в Украине арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества арестованного пророссийского политика Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом заявило Государственное бюро расследований Украины.

Как сообщается, среди арестованного имущества 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или его жена.

Сообщение об аресте имущества последовало спустя 2 дня после того, как было объявлено о задержании Медведчука, бежавшего из-под домашнего ареста после начала российского вторжения в Украину. Утверждается, что более полутора месяцев он скрывался в арендованном особняке прямо в Киеве.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что Медведчук хотел тайно перебраться в самопровозглашённое Приднестровье, но украинские спецслужбы сорвали план. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять Медведчука на пленных украинских военных.

  • Медведчук - один из лидеров партии "Оппозиционная платформа за жизнь". Известны его дружеские отношения с Владимиром Путиным, президент России - крёстный отец дочери Медведчука. Комментируя его задержание, представители российских властей подчеркнули, что речь идёт об украинском политике, и Россия не имеет к нему отношения. При этом глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за судьбу Медведчука отвечает президент Зеленский.
  • Формально Медведчук остаётся депутатом Верховной Рады. Под домашним арестом он находился с прошлого года, когда его обвинили в госизмене. После его исчезновения суд заочно постановил его арестовать. Супруга Медведчука Оксана Марченко, которая, по всей видимости, находится за границей, обратилась к Зеленскому с требованием "немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции".

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