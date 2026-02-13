Суд арестовал адвоката Олега Степанова по террористической статье

Суд в Сочи отправил в СИЗО адвоката из Челябинска Олега Степанова по обвинению в участии в деятельности террористической организации, сообщает "Первый отдел". Что именно стало поводом для уголовного преследования, не уточняется.

Степанова задержали 31 января в аэропорту Сочи после того, как он вернулся в Россию из Сербии по семейным обстоятельствам. На него составили протокол по статье о неповиновении сотруднику полиции и отправили под административный арест. После ареста Степанова задержали уже в рамках уголовного дела.

В России Степанов неоднократно защищал в суде обвиняемых по политическим статьям, в том числе экс-координатора движения "Голос" Наталью Гусеву. В начале 2025 года адвокат рассказал, что был вынужден эмигрировать из-за своей профессиональной деятельности. В Сербии он ждал гуманитарную визу, приостановил адвокатский статус и работал курьером.

В середине 2025 года "Первый отдел" сообщил, что с начала года российские суды в среднем выносили более пяти приговоров в день по статьям, связанным с терроризмом. Это исторический максимум за всю постсоветскую историю России.

Больше новостей Радио Свобода: