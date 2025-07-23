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Суд арестовал главного редактора "Базы" по обвинению в даче взяток

Глеб Трифонов, архивное фото
Глеб Трифонов, архивное фото

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главного редактора издания "База" Глеба Трифонова. Его обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции. Утверждается, что журналист покупал у полицейских криминальные сводки, всего в деле три эпизода.

Трифонов был задержан утром 22 июля, в его квартире прошёл обыск. Ему угрожали избиением, сообщило издание, полицейские требовали от него дать им доступ к телефону. К нему допустили адвоката только через 14 часов после задержания. Он вину отрицает.

В ходатайстве следствия об аресте утверждалось, что Трифонов может уничтожить доказательства по делу или скрыться, сообщили "Осторожно, новости". Заседание провёл председатель суда Артём Устинов.

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах. Редакция выпускает материалы в телеграм-канале, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.

В среду Замоскворецкий суд рассматривает ходатайство об аресте ещё одной подозреваемой по делу, сотрудницы "Базы" Татьяны Лукьяновой.

  • Поручительства за Трифонова подписали десятки человек, передаёт "База", "Медиазона" указывает, что среди них основатель холдинга "Осторожно, медиа" Ксения Собчак и медиаменеджер Арам Габрелянов.

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