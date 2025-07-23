Суд арестовал главного редактора "Базы" по обвинению в даче взяток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца главного редактора издания "База" Глеба Трифонова. Его обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции. Утверждается, что журналист покупал у полицейских криминальные сводки, всего в деле три эпизода.

Трифонов был задержан утром 22 июля, в его квартире прошёл обыск. Ему угрожали избиением, сообщило издание, полицейские требовали от него дать им доступ к телефону. К нему допустили адвоката только через 14 часов после задержания. Он вину отрицает.

В ходатайстве следствия об аресте утверждалось, что Трифонов может уничтожить доказательства по делу или скрыться, сообщили "Осторожно, новости". Заседание провёл председатель суда Артём Устинов.

"База" запущена в 2019 году, издание специализируется на оперативной хронике, большая часть его материалов основана на анонимных источниках в силовых структурах. Редакция выпускает материалы в телеграм-канале, на него подписаны 1,6 миллиона аккаунтов.

В среду Замоскворецкий суд рассматривает ходатайство об аресте ещё одной подозреваемой по делу, сотрудницы "Базы" Татьяны Лукьяновой.

Поручительства за Трифонова подписали десятки человек, передаёт "База", "Медиазона" указывает, что среди них основатель холдинга "Осторожно, медиа" Ксения Собчак и медиаменеджер Арам Габрелянов.

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