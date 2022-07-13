Суд арестовал Илью Яшина по делу о фейках про армию

Басманный районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина до 12 сентября 2022 года по делу о распространении фейков про российскую армию.
О таком решении просило следствие. Защита просила суд назначить меру пресечения в виде домашнего ареста.
По просьбе следователя судья закрыла заседание от слушателей и журналистов "в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны".
"В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: "Яшин своими выступлениями нанёс ущерб интересам России..." Чушь. Своими выступлениями я защищал Россию. А интересам её вредит Путин, который втянул мою Родину в войну, создал здесь воровскую диктатуру и запугивает всех, кто не согласен", – написал Илья Яшин после решения суда.
Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-би-си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
12 июля Яшина оставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. В квартире политика прошёл обыск. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных оппозиционному политику якобы за неповиновение полицейским.
Илья Яшин – один из немногих видных оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения в Украину. Он публично выступал против войны и обвинял в её развязывании президента Владимира Путина.
На прошлой неделе по статье о фейках про армию к 7 годам лишения свободы был приговорен коллега Яшина по муниципальному собранию района Красносельский Алексей Горинов. Это первый реальный срок по этой статье.
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