Суд арестовал обвиняемых по делу о гибели участников экскурсии диггеров

Суд в Москве арестовал до 21 октября диггера Никиту Дубаса и генерального директора компании "Спутник" Александра Кима по делу о гибели восьмерых человек во время экскурсии по коллекторам реки Неглинки. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Ким и Дубас проходят обвиняемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие считает их организаторами незаконной экскурсии по московским коллекторам. Они отказались признать вину.

По версии следствия, незадолго до трагедии диггер Константин Филиппов, проводивший экскурсию, связывался с Дубасом и уточнял у него детали маршрута. Ким стал обвиняемым по делу в связи с тем, что в его сервисе "Спутник" можно было записаться на подземную прогулку по Неглинке и подобные туры.

Экскурсии по водосточным коллекторам Москвы являются незаконными, а оказание подобных услуг квалифицируется как уголовное преступление, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе столичного департамента ЖКХ.