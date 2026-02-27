Ссылки для упрощенного доступа

Суд арестовал основателя Readovka по делу о мошенничестве

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Алексей Костылев, 21 октября 2024 года
Алексей Костылев, 21 октября 2024 года

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Медиазона".

Костылева подозревают в хищении 1 миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов. Отмечается, что речь идет о деньгах на поставку беспилотников. Уголовное дело было возбуждено еще 19 сентября 2025 года на неустановленных лиц. Другие подробности неизвестны.

Защита просила не отправлять Костылева в СИЗО. Суд также приобщил удостоверение о награждении Костылева орденом "За заслуги перед Отечеством 2 степени" и выписку о состоянии его здоровья после ДТП в 2024 году - в ней упоминаются ушиб головного мозга, пневмоцефалия, тяжелая сочетанная травма.

Ранее в телеграм-канале "Русская жизнь", которым руководит Костылев, сообщалось, что вечером 25 февраля он был вызван на допрос и помещен в изолятор временного содержания. В канале также отмечается, что Костылев "множество раз был в зоне СВО, оказывал масштабную гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям", а также внёс "огромный вклад" в "информационное освещение СВО, выиграв множество информационных битв" (СВО – "специальная военная операция" – официальное российское обозначение войны в Украине).

Холдинг Readovka, к которому Костылев сейчас не имеет отношения, заявил, что "уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов", а также что его руководство "оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела".

  • Издание Readovka было основано Костылевым в Смоленске в 2011 году первоначально как паблик во "ВКонтакте". Позднее он перебрался в Москву и открыл там редакцию Readovka. По ряду сообщений, к 2022 году издание фактически перешло под контроль структур Евгения Пригожина. Readovka освещала войну в Украине и продвигала провоенную повестку. В 2025 году сообщалось о переходе издания под контроль близкого к Кремлю АНО "Диалог".


