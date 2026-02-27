Суд арестовал основателя Readovka по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Медиазона".

Костылева подозревают в хищении 1 миллиарда рублей у Минобороны при реализации государственных контрактов. Отмечается, что речь идет о деньгах на поставку беспилотников. Уголовное дело было возбуждено еще 19 сентября 2025 года на неустановленных лиц. Другие подробности неизвестны.

Защита просила не отправлять Костылева в СИЗО. Суд также приобщил удостоверение о награждении Костылева орденом "За заслуги перед Отечеством 2 степени" и выписку о состоянии его здоровья после ДТП в 2024 году - в ней упоминаются ушиб головного мозга, пневмоцефалия, тяжелая сочетанная травма.

Ранее в телеграм-канале "Русская жизнь", которым руководит Костылев, сообщалось, что вечером 25 февраля он был вызван на допрос и помещен в изолятор временного содержания. В канале также отмечается, что Костылев "множество раз был в зоне СВО, оказывал масштабную гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям", а также внёс "огромный вклад" в "информационное освещение СВО, выиграв множество информационных битв" (СВО – "специальная военная операция" – официальное российское обозначение войны в Украине).

Холдинг Readovka, к которому Костылев сейчас не имеет отношения, заявил, что "уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов", а также что его руководство "оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела".

Издание Readovka было основано Костылевым в Смоленске в 2011 году первоначально как паблик во "ВКонтакте". Позднее он перебрался в Москву и открыл там редакцию Readovka. По ряду сообщений, к 2022 году издание фактически перешло под контроль структур Евгения Пригожина. Readovka освещала войну в Украине и продвигала провоенную повестку. В 2025 году сообщалось о переходе издания под контроль близкого к Кремлю АНО "Диалог".





