Суд арестовал петербуржца, назвавшего темнокожую модель "обезьяной"

Суд в Санкт-Петербурге назначил семь суток административного ареста и 50 часов обязательных работ местному жителю Никите Устюжанину, который публично оскорбил темнокожую модель и блогера Стеллу Казийаке. В одном из городских автобусов в День России он приставал к ней, называл "обезьяной" и "чунга-чангой".

По данным объединенной пресс-службы городских судов, Устюжанина привлекли к ответственности по административным статьям о мелком хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды. Сообщается, что он признал свою вину и раскаялся, объяснив своё поведение тем, что 12 июня был пьян.

Видеозапись инцидента в городском автобусе №116 опубликовала сама Казийаке. На ней один из пассажиров не даёт ей встать с сиденья и оскорбляет. По словам блогера, конфликт начался после того, как петербуржец подсел к ней со словами "Обезьяна, давай сфоткаемся, я жене отправлю!". "Меня так забавляет то, что Россия пошла "освобождать" Украину от фашистов, хотя сами в своей стране порядки навести не могут", – написала Казийаке в посте с видеозаписью инцидента.