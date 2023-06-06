Суд арестовал производителя алкогольного напитка "Мистер сидр"

Суд в Ульяновске арестовал на два месяца самарского предпринимателя Анара Гусейнова по делу о гибели жителей регионов Поволжья после отравления алкогольным напитком "Мистер сидр". Об этом сообщает местное издание "73 онлайн".

32-летний Гусейнов, учредитель компании "Анди", поставлявшей напиток, проходит по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предприниматель не признал свою вину.

Следователь во время заседания заявил, что Гусейнов ранее привлекался к административной ответственности за оборот этилового спирта без сопроводительных документов. По версии следствия, Гусейнов приобрел спиртосодержащие жидкости, не отвечающие требованиям безопасности, и стал производить напиток "Мистер сидр". Сторона обвинения уверена, что предприниматель знал об опасности продукции, но все равно отправил ее на сбыт. Сколько именно кег удалось реализовать, на данный момент неизвестно.

Как пишет "73 онлайн", свидетель рассказал, что когда на производство приехали полицейские, Гусейнов поручил уничтожить оставшуюся продукцию и этикетки.

Защита предпринимателя заявила, что Гусейнов сотрудничает со следствием, и что задержан поставщик спиртосодержащей продукции, из которой был изготовлен сидр. "Сторона защита сейчас постоянно находится во взаимодействии с оперативными сотрудниками, также хотелось пояснить, что только лишь благодаря Гусейнову на его смене был задержан человек, который поставлял в Самарскую область спиртосодержащую продукцию. Есть большое подозрение, что именно в этой продукции содержался метанол", – сказал адвокат Вусал Шейдаев.