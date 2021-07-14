Суд арестовал шестерых участников массовой драки в Москве

Суд в Москве назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам массовой драки, произошедшей 12 июля возле метро "Кузьминки". Их признали виновными в нарушении правил проведения собраний, митингов или демонстраций. Об этом сообщает ТАСС.

После драки в которой, по разным данным, принимали участие от 50 до 200 трудовых мигрантов из Центральной Азии, полиция задержала более ста человек. Несколько пострадавших с ножевыми ранениями были доставлены в больницы.

Помимо обвинений в участии в несанкционированном митинге, на задержанных были составлены административные протоколы о нарушении правил пребывания в России и мелком хулиганстве. Некоторым участникам драки грозит депортация из России с последующим запретом на возвращение.