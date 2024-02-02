Суд арестовал создателя паблика "Дореволюционный советчик"

Суд в Москве арестовал до 17 марта создателя и лидера арт-группы "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, известного под творческим псевдонимом Валаар Моргулис. Его обвиняют по уголовной статье о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Журналистов, присутствоваших на заседании, выгнали из суда перед оглашением решения. Предлогом для этого назвали то, что по пятницам суд открыт до 16:45.

Вячеслава Малахова задержали 31 января в Москве. По месту его нахождения прошёл обыск, во время которого были изъяты телефон, ноутбук, роутер и внешний диск. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в телеграм-канале Малахова от 8 сентября 2023 года.

В августе прошлого года Малахова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте". Тогда же он рассказывал, что его три недели насильно держали в психиатрической больнице, делая ему уколы и заставляя пить неизвестные таблетки.