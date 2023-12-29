Суд арестовал задержанных после суда по "Маяковскому делу"

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Ксению Гусеву по статье о неповиновении полиции – ее задержали 28 декабря у Тверского суда после оглашения приговора двум участникам "Маяковских чтений". Об этом сообщает SOTAvision.

Журналиста издания Евгения Куракина суд арестовал на 30 суток – его признали виновным в "повторном нарушении правил проведения митингов". Как отмечает SOTAvision, у Куракина с собой были пресс-карта и редакционное задание. Журналиста также задержали после вынесения приговора по "Маяковскому делу", когда он вышел из здания суда, чтобы взять комментарии у участников процесса и родных осужденных.

Активистку Елену Пивкину суд арестовал на 20 тысяч рублей, признав виновной по митинговой статье. Активистку Софью Кассайе арестовали на 10 суток за повторное "неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава" – приставы Мещанского суда заявили, что она якобы сбила их нагрудный жетон и при этом ругалась.