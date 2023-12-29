Суд арестовал задержанных после суда по "Маяковскому делу"

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Ксению Гусеву по статье о неповиновении полиции – ее задержали 28 декабря у Тверского суда после оглашения приговора двум участникам "Маяковских чтений". Об этом сообщает SOTAvision.
Журналиста издания Евгения Куракина суд арестовал на 30 суток – его признали виновным в "повторном нарушении правил проведения митингов". Как отмечает SOTAvision, у Куракина с собой были пресс-карта и редакционное задание. Журналиста также задержали после вынесения приговора по "Маяковскому делу", когда он вышел из здания суда, чтобы взять комментарии у участников процесса и родных осужденных.
Активистку Елену Пивкину суд арестовал на 20 тысяч рублей, признав виновной по митинговой статье. Активистку Софью Кассайе арестовали на 10 суток за повторное "неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава" – приставы Мещанского суда заявили, что она якобы сбила их нагрудный жетон и при этом ругалась.
- 28 декабря Тверской суд в Москве приговорил участника "Маяковских чтений" Артёма Камардина к семи годам колонии. Второй обвиняемый по тому же делу Егор Штовба получил пять с половиной лет колонии.
- Поэтов признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, и в разжигании ненависти или вражды по отношению к сепаратистам самопровозглашённых республик Донбасса из-за стихов, которые они читали у памятника Маяковскому на Триумфальной площади в центре Москвы.
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