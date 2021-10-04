Суд: экс-главу штаба Навального не пустили на выборы незаконно

Коллегия Верховного суда России согласилась с доводами Олега Степанова, бывшего главы московского штаба оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны в РФ экстремистскими и запрещены), который настаивал на том, что избирательная комиссия Нагатинского района в Москве в июне незаконно запретила ему баллотироваться в Госдуму. При этом жалобу Степанова по существу она отклонила.

О том, что именно произошло в суде, рассказал сам Степанов в твиттере.

Он напомнил, что избирком отказал ему в открытии избирательного счёта - что фактически аналогично запрету баллотироваться - из-за принятого ранее решения суда о признании штабов Навального экстремистскими (по недавно принятому закону, лицам, уличённым в сотрудничестве с экстремистскими организациями, запрещается баллотироваться на выборах). Однако к тому моменту, когда избирком принял это решение, запрет штабов Навального и признание их экстремистскими ещё не вступило в законную силу. Именно этот факт и установил Верховный суд. "Значит, не было вообще никаких квазизаконных оснований для моего недопуска до сбора подписей" - написал Степанов, подчеркнув, что таким же незаконным было отстранение от выборов и других оппозиционеров, обвинённых в связях со структурами Навального.

Однако 4 августа - ещё до выборов - решение суда о запрете штабов Навального вступило в силу. Поэтому Верховный суд отказался удовлетворять жалобу Степанова - если бы избирком не запретил ему баллотироваться в июне, он всё равно смог бы сделать это в августе.

Степанов пишет, что намерен судиться дальше - вплоть до Европейского суда по правам человека.