Суд ЕС обязал Польшу платить по миллиону евро штрафа в день

Европейский суд обязал Польшу ежедневно выплачивать по одному миллиону евро в качестве штрафа за неисполнение принятого ранее решения этого суда о необходимости упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

Речь идёт об очередной фазе конфликта между Польшей и руководством ЕС по вопросу о независимости польской судебной системы. Он продолжается уже несколько лет. Еврокомиссия подвергла резкой критике создание дисциплинарной палаты в 2018 году, утверждая, что она может использоваться исполнительной властью для оказания давления на судей.

В июле 2021 года Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату, однако Польша проигнорировала это решение. Недавно конфликт ещё более обострился после того, как Конституционный суд Польши постановил, что конституция страны имеет приоритет над законодательством ЕС. После этого лидеры ряда стран ЕС и представители Еврокомиссии пригрозили Польше заморозкой выделения миллиардов евро из специального стабилизационного фонда, созданного для преодоления последствий пандемии. В ЕС, однако, нет консенсуса относительно необходимости этого шага.

Представители польских властей раскритиковали вердикт суда. Они заявляют, что он будет проигнорирован и Польша не будет платить штрафы.

При этом руководство Польши утверждает, что планирует внести изменения в структуру судебных органов и распустить дисциплинарную палату. Однако неясно, когда это произойдёт.

Ранее Европейский суд уже обязал Польшу ежедневно платить полмиллиона евро в качестве штрафа за отказ закрыть угольную шахту Туров недалеко от границы с Чехией. Польша проиграла судебный спор. И в этом случае власти страны заявляют, что не будут исполнять решение суда.