Суд ЕС отказал Усманову и Шувалову в исключении из санкционного списка

Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС - отклонил иск миллиардера Алишера Усманова о его исключении из санкционного списка. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Усманов был включён в санкционный список ЕС в марте 2022 года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с российским президентом Владимиром Путиным и "активно поддерживает дестабилизацию Украины". Бизнесмен оспоривал эти утверждения. Он настаивал на том, что в список его включили только из-за его большого состояния, отрицал какие-то особые связи с Путиным и своё влияние на принимаемые российскими властями политические решения.

Также, как сообщается, суд ЕС отказался снять санкции с главы ВЭБ, бывшего вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Текст решений суда пока не опубликован.

Ранее Земельный суд Гамбурга в Германии запретил американскому журналу Forbes распространять информацию о связи Алишера Усманова с Путиным. Суд посчитал распространением порочащих сведений несколько утверждений, опубликованных изданием, передаёт EU Today. Защита Усманова при этом утверждала, что Евросоюз цитировал в обосновании введённых против него санкций неподтверждённые утверждения из текста 2022 года, выпущенного под заголовком "Познакомьтесь с олигархами Путина, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины".

Ранее также сообщалось, что, помимо прочего, из-за того, что Усманов оспаривал в судах свою характеристику как "олигарха", в документах ЕС слово "олигарх" по отношению к крупным российским бизнесменам было заменено на "ведущий бизнесмен".

Родившийся в Узбекистане Усманов — один из богатейших людей мира. Он и несколько членов его семьи внесены в санкционные списки ЕС, США и других западных стран и Украины. Он обжаловал ограничения в суде. Его состояние Forbes оценивает его состояние в 14,4 миллиарда долларов, в 2022 году, после введения санкций, оценка была 11,5 миллиарда.