Суд ЕС впервые распорядился снять санкции с российского бизнесмена

Суд ЕС в Люксембурге постановил снять санкции с российского бизнесмена, бывшего гендиректора компании Ozon Николая Шульгина. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда.

Речь идёт о первом случае, когда суд ЕС удовлетворяет иск о снятии санкций, поданный непосредственно российским предпринимателем. Ранее санкции снимались только с родственников включённых в списки бизнесменов.

Шульгин останется в санкционных списках до рассмотрения возможной апелляции.

Санкции против Шульгина ввели вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину из-за того, что он был "ведущим бизнесменом" и в качестве такового присутствовал на встрече предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года – в день вторжения. Сразу после введения санкций он покинул руководящие должности в Ozon. В своём иске он сослался на то, что, уйдя с постов, перестал быть "ведущим бизнесменом".

РБК приводит мнение экспертов, согласно которому именно тот факт, что Шульгин ушел из Ozon, стал решающим при принятии решения.

При этом 6 сентября стало известно, что суд ЕС отклонил иски о снятии санкций, поданные рядом других российских бизнесменов, в том числе и ушедших с постов после их попадания в списке. В их числе, в частности, миллиардер Дмитрий Пумпянский. Отклонены также иски друга президента России Владимира Путин Геннадия Тимченко, бывшего управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна и владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Таким образом, их активы в ЕС останутся замороженными.

Всего, по данным суда ЕС, российские бизнесмены подали около 60 исков о снятии санкций. При этом с прямым осуждением войны из числа подавших иски выступил только бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож – причём спустя полтора года после вторжения.