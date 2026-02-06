Суд ЕС разрешил конфисковывать ввезённые из России автомобили

Автомобили, ввезённые из России на территорию Евросоюза с нарушением санкций, могут быть конфискованы властями стран ЕС, даже если они предназначены для личного пользования. Об этом говорится в решении, которое вынес Суд Евросоюза по спору между гражданином России, проживающим в Дюссельдорфе, и немецкими таможенными органами.

Согласно судебным документам, в январе 2023 года россиянин приобрёл автомобиль в России, зарегистрировал его на своё имя и в мае того же года въехал на нём в Польшу. С территории Польши машину без номерных знаков перевезли в Дюссельдорф. При попытке зарегистрировать автомобиль в Германии таможенные органы наложили на него арест, сославшись на санкции ЕС.

Суд указал, что ввоз любых товаров из России, включённых в перечень запрещённых, сам по себе является нарушением санкционного режима. При этом таможенные органы не обязаны устанавливать, приносила ли каждая конкретная сделка доход Российской Федерации.

Отдельное разрешение на ввоз в ЕС отдельных подсанкционных товаров для личного пользования на автомобили не распространяется. Европейский суд также заявил, что к таким случаям не применяются поправки к санкционному регламенту, внесённые в декабре 2023 года. Эти изменения допускают ввоз отдельных запрещённых товаров из России для личного пользования физлиц, въезжающих в ЕС.

О случаях ареста автомобилей с российскими номерами при въезде в Германию их владельцы начали сообщать ещё летом 2023 года. В июле того же года немецкая таможня разъяснила, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещён, а под понятием "ввоз" понимается любое перемещение товара, включая обычную поездку на автомобиле.

Еврокомиссия ранее отмечала, что въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещённый импорт.