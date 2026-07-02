Суд ЕС: запрет RT распространяется на любые открытые сайты

Суд Евросоюза постановил, что запрет на распространение материалов российского государственного телеканала RT распространяется не только на традиционных вещателей, но и на любые общедоступные интернет-ресурсы, включая некоммерческие сайты, существующие за счёт пожертвований.

Решение вынесено по запросу суда немецкого города Саарбрюккен. Он рассматривает уголовное дело в отношении трёх граждан Германии. Их обвиняют в неоднократной публикации видеороликов RT Germany на бесплатном сайте с открытым доступом.

Немецкий суд просил разъяснить, подпадают ли обвиняемые под определение "операторов", поскольку сайт не вёл коммерческой деятельности и финансировался исключительно за счёт добровольных пожертвований пользователей. Суд ЕС пришёл к выводу, что коммерческий характер деятельности в данном случае значения не имеет.

В постановлении говорится, что под понятие "оператор" подпадает любое лицо, которое прямо или косвенно обеспечивает доступ к запрещённому контенту – независимо от формы финансирования.

Суд подчеркнул, что такое толкование законодательства необходимо для предотвращения распространения российской пропаганды и защиты общественного порядка и безопасности в ЕС.

В марте 2022 года Совет Европейского союза ввёл санкции против агентства Sputnik и телеканалов RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish после полномасштабного вторжения России в Украину. Этим СМИ было запрещено вещание на территории Евросоюза.

Постановление Суда ЕС вынесено в порядке предварительного толкования права Евросоюза и будет обязательным ориентиром для национальных судов стран-членов ЕС при рассмотрении схожих дел.