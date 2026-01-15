Суд ФРГ оставил под стражей подозреваемого в подрыве газопроводов

Федеральный верховный суд Германии оставил под стражей гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на решение суда.

В документе также говорится, что подрыв "с высокой долей вероятности" был совершен "по поручению иностранного государства". Как пишет Der Spiegel, далее из постановления суда становится ясно, что имеется в виду Украина.

Это решение было вынесено в ответ на апелляцию о содержании под стражей, поданной защитой Сергея Кузнецова. Само дело о подрыве, вероятно, будет рассматривать Высший региональный суд в Гамбурге.

По данным журнала, генпрокуратура ФРГ обвиняет Кузнецова в "антиконституционном саботаже, организации взрыва и разрушении конструкции". При аресте в Италии он отрицал свою причастность. Позже его адвокаты заявили в суде, что независимо от причастности Кузнецова к подрыву, подозреваемым по этому делу следует предоставить так называемый функциональный иммунитет.

Как сообщает Der Spiegel, в апелляции адвокаты Кузнецова отметили, что взрыв "Северных потоков" был частью войны между Украиной и Россией. В документе говорилось, что газопроводы были атакованы в международных водах и представляют собой законную военную цель, так как используются Россией для финансирования войны.

Суд, согласно постановлению, счел, что газопроводы "не являлись законной военной целью, а служили преимущественно гражданским целям". В документе также сказано, что эта атака затронула суверенитет Германии, поскольку газопроводы предназначались для снабжения страны газом.