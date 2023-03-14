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Суд ФРГ отклонил иск "Роснефти" о передаче её дочерних компаний под госуправление

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Федеральный административный суд Германии отклонил иск "Роснефти" к правительству страны. Российская госкорпорация пыталась оспорить введение внешнего управления двумя её немецкими "дочками".

В сентябре Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были поставлены под контроль государства и переданы на баланс Федерального сетевого агентства ФРГ.

Предприятиям принадлежал контрольный пакет акций важного для Германии нефтеперерабатывающего завода PCK, расположенного в Шведте на востоке страны.

Завод, производящий 12 процентов всех изготовляемых в ФРГ нефтепродуктов, обеспечивает бензином и дизелем города восточной Германии, в том числе столицу Берлин. Опекунское управление было назначено ввиду грозящей опасности прекращения поставок нефти вследствие полномасштабной войны, которую Россия начала в Украине.

Находящийся в Лейпциге суд четыре дня рассматривал иск "Роснефти", заслушав показания многочисленных свидетелей о положении дел внутри дочерних предприятий российского концерна в 2022 году.

Министерство экономики ФРГ обосновало своё решение тем, что немецкие дочерние предприятия "Роснефти" могли бы столкнуться с неразрешимыми проблемами из-за санкций Евросоюза в отношении России. Банки и страховые компании могли бы прекратить сотрудничество с ними. Предприятиям грозило банкротство.

Внешнее управление на нефтеперерабатывающем заводе должно было закончиться 15 марта. Но отвода иска "Роснефти" оно будет продлено.

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