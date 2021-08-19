Суд избрал новую меру пресечения Михаилу Иосилевичу

Суд в Нижнем Новгороде избрал новую меру пресечения предпринимателю и настоятелю храма Летающего Макаронного Монстра Михаилу Иосилевичу, которого 18 августа отпустили из СИЗО. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Ему запретили выходить в интернет, пользоваться телефоном, общаться со свидетелями по делу и участвовать в политических акциях.

До избрания новой меры пресечения Иосилевич успел воспользоваться интернетом и написал в фейсбуке, что решил временно отказаться от "публичной" и "общественной деятельности". Он также пообещал не критиковать губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. "Это не добровольный отказ. Он вызван пыточными условиями содержания в СИЗО", - заявил Иосилевич.

Михаил Иосилевич находился в следственном изоляторе полгода по уголовному делу об участии в деятельности "нежелательной организации", а именно "Открытой России". Отмечается, что Иосилевич предоставил своё помещение для проведения тренингов наблюдателей перед выборами. Сам он обвинение не признал и считает его абсурдным.

Именно в рамках этого дела прошел обыск у журналистки издания "Koza.Press" Ирины Славиной, после обыска она совершила самосожжение в октябре 2020 года и погибла.

Михаила Иосилевича называют основателем Нижегородской Церкви Летающего Макаронного Монстра. Пастафарианство, или Церковь Летающего Макаронного Монстра – пародийная религия, основанная в 2005 году.