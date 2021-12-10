Суд ликвидировал "Лигу избирателей" – в 10-ю годовщину Болотной

Басманный районный суд Москвы принял решение о ликвидации фонда содействия правовому просвещению населения "Лига избирателей", включённого ранее в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщает "Новая газета".

Иск о ликвидации был подан московским управлением Минюста. Представители "Лиги избирателей" планируют обжаловать судебный вердикт в Мосгорсуде. Исполнительный директор фонда Виталий Аверин отметил, что решение было принято в отсутствие представителей "Лиги избирателей". По словам Аварина, "всё указывает на то, что дана команда уничтожить организацию, выступающую партнером движения "Голос" (включено в реестр "иноагентов") и поддерживающую подготовку независимых общественных наблюдателей на выборах".

Лига избирателей была создана в начале 2012 года на волне протестов против итогов выборов в Госдуму. Её целью был объявлен контроль за соблюдением избирательных прав граждан, в состав её учредителей вошли представители творческой интеллигенции, такие как Леонид Парфёнов, Юрий Шевчук, Борис Акунин, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков и другие. В последние годы фонд, основанный на базе "Лиги избирателей", фактически не вёл деятельность. Тем не менее в прошлом году Минюст внёс его в реестр НКО-иноагентов из-за пожертвования от жительницы Молдавии в размере 225 рублей, якобы полученного в июле 2019 года.

О решении суда о ликвидации "Лиги избирателей" стало известно в десятую годовщину митинга на Болотной площади в Москве – крупнейшего оппозиционного митинга в России за более чем 15 лет. Он состоялся 10 декабря 2011 года, став главным символическим событием массовых протестов против итогов выборов в Госдуму, которые, по многочисленным свидетельствам, были сфальсифицированы.

В митинге, по оценкам, приняли участие десятки тысяч, возможно, более 100 тысяч человек. Изначально его планировалось провести на площади Революции, ближе к Кремлю, однако властям удалось договориться с организаторами о его переносе. Митинг прошёл мирно. На акции выступили многие оппозиционные политики и общественные деятели, в их числе Борис Немцов, тогдашний депутат Госдумы Геннадий Гудков, Евгения Чирикова, Михаил Касьянов, Сергей Митрохин, Борис Акунин, Дмитрий Быков и многие другие, в том числе представители левых сил и националистов. Обращение Алексея Навального, который тогда впервые отбывал 15 суток административного ареста, зачитал журналист Олег Кашин.

Спустя 2 недели состоялся ещё более массовый митинг на проспекте Сахарова, который также прошёл мирно. Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года уже был разогнан ОМОНом, по его итогам десятки людей привлекли к уголовной ответственности. Движение за честные выборы добилось ряда уступок (например, упрощения порядка регистрации партий), однако впоследствии законодательство о митингах было ужесточено, а фальсификации на выборах, по многочисленным свидетельствам, продолжаются и по сей день.