Суд лишил "яблочника" Шишлова возможности баллотироваться

Санкт-Петербургский городской суд 15 июля отклонил апелляцию координатора федерального политкомитета партии "Яблоко", бывшего главы фракции партии в заксобрании Петербурга Александра Шишлова, и тем самым окончательно лишил его права баллотироваться на предстоящих выборах. Об этом сообщила пресс-служба партии.



Суд оставил в силе штраф в 1500 рублей по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного протокола стал репост трехлетней давности. Что именно суд счёл экстремистской символикой в размещённом Шишловым в телеграме выступлении основателя "Яблока" Григория Явлинского - не указывается. По данным "Новой газеты", речь идёт об упомянутой в видео организации, связанной с Алексеем Навальным. Однако, как пояснили в "Яблоке", эта организация с первых секунд записи была промаркирована как запрещённая.



Защита также указывала на истекший срок давности и другие нарушения, отмечает "Настоящее время".

Вступившее в силу административное наказание по статье об экстремизме означает запрет на участие в выборах сроком на один год.

В сентябре предстоят выборы в Госдуму, а также в законодательные собрания ряда регионов, включая Петербург. Права участвовать в кампании по разным основаниям уже лишились около 40 членов "Яблока", отмечает "Новая газета". Против 12 представителей партии - единственной из зарегистрированных политических сил, выступающей против войны в Украине - возбуждены уголовные дела.