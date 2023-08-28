Дело Трампа: суд о попытке отменить итоги выборов назначен на март

Судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о заговоре с целью отмены результаты президентских выборов 2020 года начнется 4 марта 2024 года, постановила ведущая дело федеральная судья Таня Чуткан.

Своё решение судья мотивировала тем, что "общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса".

Спецпрокурор Джек Смит просил начать судебный процесс над 45-м президентом США 2 января 2024 года, в то время как адвокаты Трампа настаивали на апреле 2026 года – через 17 месяцев после выборов. Судья сочла такую отсрочку слишком большой.

В обвинительном заключении Трампу предъявляются обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США, воспрепятствование официальным процедурам и сговор с целью нарушения прав граждан.

Специальный прокурор Джек Смит не стал обвинять Трампа в подстрекательстве сотен своих сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий.

Федеральная судья, 61-летняя Таня Чуткан была назначена на свой пост еще Бараком Обамой. Ранее она вынесла жесткие приговоры участникам нападения на Капитолий.

Как отмечает Би-би-си, Дональд Трамп стал первым среди бывших и действующих президентов Соединенных Штатов, обвиняемым по уголовным делам. Дело об отмене результатов выборов – одно из четырех уголовных дел против Трампа.

77-летний Трамп намерен добиваться номинации от Республиканской партии на президентских выборах в следующем году. В данный момент он лидирует среди претендентов на роль кандидата от Республиканской партии.

Внутрипартийные выборы кандидата в президенты (праймериз) начнутся в январе. Судебный процесс будет проходить в самый разгар праймериз.

Суд начнется за день до так называемого "супервторника", когда более чем в десяти штатах проходят предварительные выборы.

25 марта следующего года Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в финансовых махинациях из-за выплат денег порноактрисе, а в мае начнется суд во Флориде по обвинению в неправильном обращении с секретными документами.