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Суд назначил адвоката редактору DOXA Наталье Тышкевич, хотя у неё есть свой

Редактор студенческого издания DOXA Наталья Тышкевич в суде, апрель 2021 года 

Мировая судья Анастасия Татаруля вызвала в суд по делу редактора студенческого издания DOXA Натальи Тышкевич адвоката по назначению, несмотря на то, что у Тышкевич есть свой адвокат и он присутствовал на заседании.

Судья не объяснила своё решение. Более того, назначенная Татарулей адвокат Наталья Рудых поддержала свой отвод, однако ходатайство было отклонено и она была оставлена в процессе.

Наталью Тышкевич и ещё трёх редакторов студенческого издания DOXA - Владимира Метелкина, Армена Арамяна и Аллу Гутникову - обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в митинги. По версии следствия, 23 января журналисты опубликовали видеоролик, в котором заявили о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор потребовал от журнала удалить с ютьюба этот ролик, что и было сделано. Тем не менее позже видео стало предметом для возбуждения уголовного дела.

В октябре материалы дела против редакторов DOXA были переданы в суд. В данное время процесс находится на стадии предварительного слушания. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

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