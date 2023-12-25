Суд назначил активистке Виктории Петровой принудительное лечение

Суд в Санкт-Петербурге принял решение отправить активистку Викторию Петрову на принудительное лечение по делу о военных "фейках". Об этом сообщает RusNews.

Выездное заседание по делу прошло в городской психиатрической больнице, где Петрова находится с конца ноября.

В постановлении суда указано, что активистка пробудет в стационаре минимум шесть месяцев, после чего врачи решат - требуется ли её "дополнительное лечение".

Сама Петрова считает себя вменяемой и, по словам адвоката Анастасии Пилипенко, предпочла бы реальный срок в колонии, поскольку в таком случае ей было бы ясно, когда она выйдет на свободу.

21 декабря Петрова произнесла последнее слово, в котором призвала остановить войну в Украине, декриминализовать статьи о военной цензуре и выпустить политзаключенных.

28-летнюю Викторию Петрову задержали в мае 2022 года по обвинению в распространении "фейков" о российской армии и её действиях в Украине. В посте, который вменяют активистке, критиковались война в Украине, президент России Владимир Путин и его приближенные, говорилось о человеческих потерях с обеих сторон. К посту было прикреплено девять видеозаписей: Youtube-канал президента Украины Владимира Зеленского, политика Алексея Арестовича, журналиста Дмитрия Гордона и других.

На суде Виктория Петрова подчёркивала, что не испытывает неприязни к российским военным. "Наоборот, я пыталась их спасти, обращалась к властям и призывала не отправлять их туда… Хотела спасти им жизни", – говорила она.