Суд назначил до 18 лет колонии по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Центральном суде Кемерова сегодня закончили оглашать приговор по третьему уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Приговор оглашали пять дней - подсудимые получили от 7 до 18 лет колонии, передаёт корреспондент Сибирь.Реалии.



Суд установил, что на момент строительства и сдачи здания второй очереди "Зимней вишни" были существенные нарушения, которые привели к быстрому распространению огня.



Бывшего начальника управления Госстройнадзора Кузбасса Танзилю Комкову признали виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в 80 миллионов рублей и на 12 лет лишили права занимать должности в госорганах.

Директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко признан виновным в получении взятки и приговорён к 15 годам колонии строго режима и штафу в 70,5 миллионов рублей. Сыну Комковой , совладельцу строительной компании Эдуарду Комкову суд назначил 10 лет колонии строго режима и штраф в 70 миллионов рублей.

Бывшей начальнице одного из отделов Госстройнадзора Светлане Шенгерей за получение взятки и легализацию денежных средств суд назначил 7 лет колонии общего режима.

Ранее следствие установило, что Чередниченко, Комков и Комкова организовали группу и получили от застройщика торгового центра взятку в 7 миллионов рублей. Поэтому глава регионального отделения Госстройнадзора не стала привлекать компанию к ответственности за проведение работ без разрешения на строительство. Деньги перечисляли в "ИСК "Ресурс". Затем подсудимые их обналичили. Кроме этого, Комкову признали виновной в получении взятки в виде автомобиля. Никто из обвиняемых вину не признал.

Танзиля Комкова считает, что к ответственности должны были привлечь сотрудников городской администрации. В своем последнем слове она спросила : "Уважаемый суд, почему же администрация города подписала разрешение на ввод, если оно не соответствовало разрешению на строительство?"

В ноябре 2021 года суд в Кемерове вынес приговор восьми обвиняемым по первому делу о пожаре в "Зимней вишне". Подсудимые получили от 5 до 14 лет колонии общего режима.

В судах Кемерова слушается еще два уголовных дела по пожару в ТЦ "Зимняя вишня". Одно из них - в отношении бывшего главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Кузбасса. Их обвиняют в халатности, а Мамонтова еще и в растрате. Другое дело заведено на бывшего совладельца торгового центра "Зимняя Вишня" Вячеслава Вишневского, он обвиняется в даче взятки в 7 миллионов рублей за ввод в эксплуатацию второй очереди "Зимней вишни" без необходимых разрешающих документов.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек.