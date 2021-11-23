Суд назначил ещё одно предварительное слушание по делу "Мемориала"

В Московском городском суде во вторник прошли предварительные слушания по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (внесён в список НКО-"иноагентов").

По итогам заседания, как сообщает "Мемориал", судья решил продлить досудебную сторону рассмотрения дела. Представители прокуратуры не смогли ответить на все вопросы, заданные в рамках ходатайств защиты. Назначены ещё одни предварительные слушания - они пройдут 29 ноября.

Заседание прошло в закрытом режиме, в просьбе открыть его и допустить прессу защите отказали, сославшись на ограничительные меры в связи с COVID-19.

"Мемориал" защищает команда адвокатов во главе с Ильёй Новиковым. К зданию суда пришли несколько десятков человек, чтобы выразить поддержку правозащитному центру.

25 ноября в Верховном суде России должно состояться рассмотрение иска против "Международного Мемориала" (внесён в список НКО-"иноагентов"). Речь идёт о заседании по существу, а не о предварительных слушаниях. Команду защитников организации возглавит известный адвокат Генри Резник.

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы потребовали через суд ликвидировать "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах, а в случае с правозащитным центром - также в поддержке экстремизма из-за списка политзаключённых, который ведёт центр. Против требования властей выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.

22 ноября суд в Москве оштрафовал участников одиночных пикетов в поддержку "Мемориала" – журналистку Викторию Ивлеву и правозащитника Юрия Самодурова – на 150 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. Ивлеву обвинили в повторном нарушении правил проведения акций.

Общество "Мемориал" - одна из старейших правозащитных организаций России, созданная ещё в 1989 году при участии Андрея Сахарова. Одно из главных направлений её деятельности - исследование истории репрессий во времена СССР, создание списков жертв репрессий и увековечение их памяти.