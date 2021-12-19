Суд назначил отцу оппозиционера Ивана Жданова условный срок

Суд в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре приговорил Юрия Жданова - отца соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова к трём годам лишения свободы условно. Его освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

Прокуратура требовала приговорить 67-летнего Жданова к трем годам колонии.

Жданова обвиняли в том, что он, работая в в администрации поселка Искателей Ненецкого округа, рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Позже оказалось, что женщина уже получала материальную помощь. Обвинение считает, что у Жданова были хорошие отношения с Юлией Ветровой и её матерью, которой чиновники рекомендовали выдать квартиру. Сам Жданов отрицает это. В интервью Север.Реалии он рассказывал, что с Ветровой был в рабочих отношениях и вне стен администрации не общался с ней.

Изначально Жданова обвиняли только в превышении служебных полномочий, но позже к обвинению добавили мошенничество совершенное группой лиц, и служебный подлог. Ущерб от передачи квартиры в 51 квадратный метр оценили в 2,5 млн рублей. При этом саму квартиру через суд вернули администрации.

Слушателей в зал суда на оглашение приговора не пустили. Об этом Север.Реалии рассказала жительница Москвы Анна, которая специально из Москвы приехала в Нарьян-Мар на суд к Юрию Жданову. "Охранник привёл троих конвоиров, они посовещались и сказали , что нельзя", – рассказала она.

Уголовное дело против Юрия Жданова появилось практически сразу после того, как его сын – Иван Жданов – уехал из России на фоне преследований сторонников Алексея Навального. Иван Жданов считает, что уголовное дело против отца возбудили из-за его работы в команде Навального. Юрий Жданов рассказывал Север.Реалии, что не винит сына в произошедшем.

Во время следствия Юрий Жданов около полугоданаходился в СИЗО, где у него ухудшилось состояние здоровья. В итоге Жданова из изолятора отправили в больницу, но отказались переводить под домашний арест. Жданов, находясь в СИЗО, рассказывал Север.Реалии, что переболел коронавирусной инфекцией.