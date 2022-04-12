Суд не дал Ивану Сафронову доступ в интернет

Тройка судей Мосгорсуда отказала обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову предоставить доступ в интернет. Ранее журналист заявил, что сведения, которые обвинение называет секретными и в передаче которых его обвиняют, находятся в открытом доступе. По его словам, он сможет это доказать в течение трех часов, если ему дадут компьютер.

Как пишет "Коммерсантъ", адвокаты Сафронова также просили суд разъяснить суть обвинения. В частности, защита пыталась узнать, что именно, по версии обвинения, сделал Сафронов якобы за вознаграждение от разведки Германии и Чехии, а также наименования девяти внутриведомственных положений, которые он нарушил. Адвокатам сообщили, что это секретные сведения.



"Нам отказали во всем! Этот день я могу назвать похоронами российского правосудия", — приводит газета слова одного из адвокатов Сафронова Дмитрия Талантова.



Помимо этого, адвокатам не предоставляют протоколы судебных заседаний, которые необходимы для понимания уже произошедшего в ходе судебного процесса, пишет издание.



Суд над арестованным более полутора лет назад Сафроновым начался на прошлой неделе. Он проходит в закрытом режиме из-за, как утверждается, наличия в деле секретных материалов. Всё время, прошедшее с момента ареста, Сафронов находится в СИЗО.

Международная правозащитная организация Amnesty International вчера заявила, что глубоко обеспокоена уголовным преследованием по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова и потребовала от российских властей его освободить. В Amnesty International считают, что Сафронову не было обеспечено право на справедливый суд.