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Суд оставил на свободе обвинённого в хищении 1,2 млрд рублей сына Павла Астахова

Павел Астахов

Сын бывшего уполномоченного по правам ребёнка России Павла Астахова Антон обвиняется в мошенничестве на сумму 1,2 миллиарда рублей. Следствие просило отправить его под домашний арест, однако суд не стал этого делать. Об этом сообщило издание Mash.

Согласно сообщению агентства РИА “Новости”, Астахов-младший обвиняется по статье уголовного кодекса о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Антон Астахов вместе с партнёром взяли под контроль компанию, оформили на неё кредиты и потребовали от государства вернуть им налог на добавленную стоимость примерно на 130 миллионов рублей. Позицию обвиняемых Mash и РИА "Новости" не приводят.

Антон Астахов был помощником своего отца, когда тот был омбудсменом и иногда заменял его в поездках, — пишет The Insider. Астахов-старший занимал должность уполномоченного по правам ребёнка с 2009 по 2016 год. До и после этого он работал адвокатом и телеведущим.

На своём посту чиновник попал в несколько громких скандалов. В 2016 году инициативная группа “За феминизм” признала его “сексистом года” за высказывание в поддержку браков с несовершеннолетними девушками. Он сказал, что в России "есть места, где женщины уже в 27 лет сморщенные, и по нашим меркам им под 50".

В июне того же года на встрече с подростками, выжившими после массовой гибели туристов во время шторма, он спросил у них: "ну что, как вы поплавали"? В его диссертации был найден плагиат. Кроме того, при нём был принят закон о запрете усыновления российских детей иностранцами, который он поддержал.

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