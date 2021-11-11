Суд обязал Навального опровергнуть его слова о миллиардере Дерипаске 

Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить часть программы "Навальный Live" от 2019 года, в которой оппозиционный политик обвинил миллиардера Олега Дерипаску в коррупции. Тогда Навальный, в частности, заявил, что Дерипаска "пользуется незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, получая невозвратные кредиты".

Также суд обязал ответчика выплатить Дерипаске один рубль в качестве компенсации морального вреда и опубликовать в течение месяца опровержение в газете "Коммерсантъ".

Отмечается, что в своём иске миллиардер требовал опровержения на ютьюбе-канале Навального, однако суд напомнил представителям Дерипаски, что канал заблокирован по требованию Роскомнадзора. Тогда адвокаты истца в качестве площадки для опровержения и предложили "Коммерсант", мотивируя это тем, что журналисты издания находились в зале судебных заседаний. "Решили, что это будет забавно", - объяснил один из представителей Дерипаски.

Российский миллиардер Олег Дерипаска неоднократно был героем антикоррупционных расследований Алексея Навального и его команды. В одном из последних таких расследований утверждалось, что частными самолётами, домами и отелями, принадлежащими бизнесмену, безвозмездно пользуются родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Навальный в данный момент находится в заключении. Оппозиционер был арестован в январе по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления ядом "Новичок". 2 февраля по решению суда Навальный был отправлен в колонию в городе Покрове во Владимирской области отбывать срок по старому уголовному делу, по которому он был приговорён к условному сроку.