Суд обязал USAGM выплатить Радио Свобода средства за 2025 финансовый год

Суд в США удовлетворил ходатайство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о выдаче предварительного судебного запрета в иске против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) из-за невыплаты выделенных ей ранее Конгрессом средств. Русская служба является одной из значительных редакций РСЕ/РС.

Судья Окружного суда округа Колумбия Ройс Ламберт в решении от 18 июля постановил, что USAGM обязано перечислить РСЕ/РС все выделенные на 2025 финансовый год Конгрессом средства, до сих пор не перечисленные медиакорпорации. Судья пришёл к выводу, что требования USAGM ввести новые обременительные требования в качестве условия перечисления грантов, а также отказ Агентства вести добросовестные переговоры с РСЕ/РС, нарушают закон.

"Насколько известно суду, еще не было случая, чтобы агентство требовало полностью изменить условия многолетнего сотрудничества с получателем гранта, а затем отказывалось от переговоров, особенно когда по закону оно обязано ежегодно выделять средства этому получателю", — отметил судья.

Угроза прекращения финансирования РСЕ/РС вызвала волну сочувствия со стороны специалистов по СМИ, аналитиков и защитников демократии по всему миру, а также аудитории вещающей на 27 языках в 23 странах медиакорпорации.

В своем решении судья Ламберт подчеркнул, что "очевидное игнорирование USAGM своих обязательств по финансированию" привело к массовым увольнениям сотрудников РСЕ/РС, отмене некоторых программ и значительному ущербу для глобального влияния медиакорпорации, которое ее редакции наращивали десятилетиями.

Президент и генеральный директор РСЕ/РС Стив Капус в своём заявлении сказал, что решение суда — "итог упорной юридической борьбы за получение средств, необходимых для выполнения нашей жизненно важной миссии". "Эта победа создаёт для наших журналистов необходимые импульс для продолжения работы и обеспечения нашей аудитории (почти 47 миллионов человек в неделю) достоверной информацией, которая противодействует злонамеренной пропаганде авторитарных режимов", — добавил он.

"Сейчас как никогда важно не уступать информационное пространство тиранам", — подчеркнул Капус, отметив, что благодаря решению суда "РСЕ/РС сможет по-прежнему продвигать национальные интересы США в сфере безопасности".

USAGM — независимое правительственное агентство США, которое обеспечивает новостное и информационное вещание. В его состав входят такие средства массовой информации, как РСЕ/РС, Голос Америки, Радио Свободная Азия, Офис вещания на Кубу (Радио Марти), Ближневосточные вещательные сети и Фонд открытых технологий. Общий бюджетный запрос USAGM на 2025 финансовый год составлял 950 миллионов долларов. Запрос бюджета на 2025 год для РСЕ/РС, согласно документам USAGM, составлял около 153 миллионов долларов.