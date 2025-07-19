Суд обязал USAGM выплатить Радио Свобода средства за 2025 финансовый год

Суд в США удовлетворил ходатайство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о выдаче предварительного судебного запрета в иске против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) из-за невыплаты выделенных ей ранее Конгрессом средств. Русская служба является одной из значительных редакций РСЕ/РС.
Судья Окружного суда округа Колумбия Ройс Ламберт в решении от 18 июля постановил, что USAGM обязано перечислить РСЕ/РС все выделенные на 2025 финансовый год Конгрессом средства, до сих пор не перечисленные медиакорпорации. Судья пришёл к выводу, что требования USAGM ввести новые обременительные требования в качестве условия перечисления грантов, а также отказ Агентства вести добросовестные переговоры с РСЕ/РС, нарушают закон.
"Насколько известно суду, еще не было случая, чтобы агентство требовало полностью изменить условия многолетнего сотрудничества с получателем гранта, а затем отказывалось от переговоров, особенно когда по закону оно обязано ежегодно выделять средства этому получателю", — отметил судья.
Угроза прекращения финансирования РСЕ/РС вызвала волну сочувствия со стороны специалистов по СМИ, аналитиков и защитников демократии по всему миру, а также аудитории вещающей на 27 языках в 23 странах медиакорпорации.
В своем решении судья Ламберт подчеркнул, что "очевидное игнорирование USAGM своих обязательств по финансированию" привело к массовым увольнениям сотрудников РСЕ/РС, отмене некоторых программ и значительному ущербу для глобального влияния медиакорпорации, которое ее редакции наращивали десятилетиями.
Президент и генеральный директор РСЕ/РС Стив Капус в своём заявлении сказал, что решение суда — "итог упорной юридической борьбы за получение средств, необходимых для выполнения нашей жизненно важной миссии". "Эта победа создаёт для наших журналистов необходимые импульс для продолжения работы и обеспечения нашей аудитории (почти 47 миллионов человек в неделю) достоверной информацией, которая противодействует злонамеренной пропаганде авторитарных режимов", — добавил он.
"Сейчас как никогда важно не уступать информационное пространство тиранам", — подчеркнул Капус, отметив, что благодаря решению суда "РСЕ/РС сможет по-прежнему продвигать национальные интересы США в сфере безопасности".
USAGM — независимое правительственное агентство США, которое обеспечивает новостное и информационное вещание. В его состав входят такие средства массовой информации, как РСЕ/РС, Голос Америки, Радио Свободная Азия, Офис вещания на Кубу (Радио Марти), Ближневосточные вещательные сети и Фонд открытых технологий. Общий бюджетный запрос USAGM на 2025 финансовый год составлял 950 миллионов долларов. Запрос бюджета на 2025 год для РСЕ/РС, согласно документам USAGM, составлял около 153 миллионов долларов.
- Медиакорпорация РСЕ/РС подала иск против USAGM в марте 2025 года, требуя разморозки бюджетных средств, уже выделенных Конгрессом на текущий финансовый год. Судебное разбирательство началось после того, как 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий максимальное сокращение деятельности USAGM и подведомственных ему СМИ - в "минимальных пределах, допустимых законом".
- РСЕ/РС— независимая международная медиакорпорация, чья аудитория превышает 47 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, а также государства Центральной Азии и Кавказа.
- Несмотря на сложную финансовую ситуацию, РСЕ/РС продолжает работу, прибегая к жестким мерам экономии: часть сотрудников отправлена в вынужденные частично оплачиваемые отпуска, отменены сотни контрактов с внештатными авторами, значительно сокращен объем контента, прекращено спутниковое и приостановлено эфирное радиовещание.