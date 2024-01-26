Суд ООН выдвинул ряд требований к Израилю в связи с операцией в Газе

Международный суд ООН в Гааге продолжит рассмотрение иска, поданного ЮАР в отношении Израиля по обвинению в нарушении Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него. Суд нашёл по крайней мере часть высказанных ЮАР обвинений в связи с боевыми действиями в сектора Газа заслуживающими внимания. Об этом было объявлено на заседании суда в пятницу.

Суд также заявил, что принял решение о срочных временных обеспечительных мерах в отношении Израиля. Он, однако, не потребовал полного прекращения военной операции Израиля против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа.

От Израиля суд требует принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора, не допускать призывы к геноциду, не уничтожать доказательства совершения возможных преступлений в Газе, а также способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. От Израиля также требуют идентифицировать и привлекать к ответственности тех, кто предположительно совершает преступления против палестинцев. Также от Израиля потребовали отчитаться перед судом о принятых мерах через месяц.

Отдельно суд потребовал немедленного освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС и другие вооружённые группировки в секторе Газа.

Обосновывая вердикт, суд в частности цитировал сообщения ООН о тяжёлой гуманитарной ситуации в Газе и возможном неизбирательном применении насилия со стороны Израиля. В частности было объявлено, что с октября в результате боевых действий погибли более 26 тысяч жителей сектора. Это данные подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения.

Представители Южно-Африканской Республики ранее предлагали до вынесения окончательного решения по иску (его рассмотрение по всей видимости займёт годы) ввести такие временные обеспечительные меры, как "отказ от нанесения увечий и действий, которые ведут к преждевременной смерти", отказ от выселения палестинцев из своих домов и обеспечение им доступа к базовым потребностям в еде, воде и медицинской помощи.

Правительство ЮАР, несмотря на то, что не все его требования были удовлетворены, приветствовало решение суда. Положительно его оценили также власти Палестинской автономии (сектор Газа они не контролируют). Власти Израиля осудили решение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал сам факт того, что суд принял дело по обвинениям в геноциде к рассмотрению, "позором". При этом Нетаньяху назвал "справедливым" то, что суд отказался требовать от Израиля остановить боевые действия. Он отметил, что Израиль продолжит защищать себя и поведёт войну против ХАМАС до победы.