Суд ООН признал часть претензий Украины к России по Донбассу

Международный суд ООН в среду вынес решение по иску, поданному Украиной против России в 2017 году. В заявлении Украины говорилось, что Россия нарушила международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о борьбе с расовой дискриминацией. Суд удовлетворил иск частично.

Киев в своём иске утверждал, что Москва финансировала вооружённых сепаратистов в Донбассе, которых Украина обвиняет в терроризме, и ответственна за их деятельность, включая сбитие малазийского «Боинга» в 2014 году, когда погибли 298 человек. Кроме того, в заявлении говорилось, что Россия занимается систематической дискриминацией нерусского населения аннексированного Крыма, прежде всего украинцев и крымских татар.

В своём решении суд ООН признал, что Россия нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поскольку не провела расследования причастности представителей «ЛНР» и «ДНР» к террористическим формированиям. Однако суд заявил, что у него нет достаточных доказательств считать донецких и луганских сепаратистов террористами.

Что касается обвинений в преследовании этнических меньшинств в Крыму, суд сообщил, что не может с полной уверенностью утверждать, что крымских татар преследовали именно по этническому признаку, а не по политическим мотивам. Он признал, что после аннексии Крыма Россия нарушает права украинского населения полуострова, поскольку там резко снизилось число учащихся, обучающихся на украинском языке.

Суд отказался присудить Украине компенсации, на которых настаивал Киев.

2 февраля Международный суд ООН должен вынести решение по ещё одному иску Киева против Москвы — о нарушении Россией Конвенции о предотвращении геноцида.

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