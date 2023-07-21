Суд оправдал полицейских, сломавших ногу жителю Краснодара

Краснодарский краевой суд оправдал полицейских Вячеслава Зябкина и Владимира Татаркова, которые в 2019 году сломали ногу местному жителю Евгению Манченко, перелезавшему через забор своего дома. Об этом сообщает "Команда против пыток".

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара признал полицейских виновными по статье о превышении должностных полномочий. Зябкина и Татаркова приговорили к четырём и трём годам условного лишения свободы соответственно. Теперь краевой суд не нашел признаков превышения полномочий полицейскими и удовлетворил их апелляцию. В ней они отрицали свою вину, а избиение Манченко назвали "вымыслом его родственников".

Адвокаты Манченко не согласны с решением краевого суда и намерены подать кассационную жалобу.

Инцидент с избиением Манченко произошёл 10 марта 2019 года. По его словам, он возвращался в свой дом в дачном посёлке. Калитка на территорию дома оказалась закрыта, а ключи он забыл. Манченко попытался перелезть через забор, но в этот момент его увидели Зябкин и Татарков. По словам пострадавшего, они начали избивать его дубинкой. От ударов он не удержался и упал на землю, где полицейские продолжили наносить ему удары. На крики Манченко из дома выбежали его родители. Они вызвали на место происшествия скорую.

Манченко является инвалидом 3-ей группы и имеет особенности развития. После избиения полицейскими врачи обнаружили у него закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением костных отломков. Манченко две недели провёл в больнице. Его родители обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении Зябкина и Татаркова.