Суд оштрафовал 61-летнюю учительницу за плакат "Нет войне"

В Псковской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 61-летнюю учительницу математики Любовь Жильцову, признав её виновной в дискредитации российской армии.

Поводом для возбуждения административного дела против Жильцовой стала её фотография у школьной доски с плакатом "Нет войне", которую учительница опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 25 февраля – на следующий день после начала вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины.

"Я не могла молчать. Мы же всегда говорили, что события 1941–1945 года не должны повториться. Деды и прадеды воевали за мир во всем мире, за то, чтобы кровь никогда больше не лилась", - объясняла Жильцова причины своего поступка.

После этого полицейские приехали к учительнице в Слопыгинскую школу во время работы, чтобы составить на неё протокол.

17 мая Палкинский районный суд Псковской области прекратил дело в отношении Жильцовой за отсутствием состава правонарушения. Однако полицейские успешно обжаловали это решение.