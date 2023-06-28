Суд оштрафовал 85-летнего уличного художника за антивоенное граффити

Суд в Боровске назначил штраф в 35 тысяч рублей 85-летнему Владимиру Овчинникову за антивоенное граффити "Политика мясорубки". Уличного художника признали виновным по статье о дискредитации армии. Как рассказал художник "7х7", полицейские не сделали экспертизу рисунка, а судья никак не прокомментировала своё решение.

На граффити Овчинников изобразил две мясорубки, перемалывающие людей. Одна с надписью "1937" - символ советских репрессий, уничтоживших самых образованных людей страны. Вторая — с буквой Z, как напоминание, что этот урок не усвоили в современности.

Это не первое антивоенное граффити художника. В апреле 2022 года за изображение девочки в сине-жёлтой одежде цветов украинского флага с падающими на неё бомбами Боровский районный суд признал Овчинникова виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 35 тысяч рублей.

Несмотря на штрафы, Овчинников продолжает рисовать антивоенные граффити на стенах зданий в Боровске. Так, на месте закрашенной полицией картины с украинской девочкой он написал слово "сумашествие", начинающееся с латинской буквы Z , которая считается неофициальным символом военной агрессии России против Украины.

"Я стараюсь остаться живым, не попасть в тюрьму. Я эзоповым языком разговариваю, хожу где-то по краю, по обрыву, стараюсь не упасть," — говорит художник.