Суд оштрафовал депутата Енгалычеву на 150 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву. Её признали виновной в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за акции КПРФ, которая прошла 20 сентября на Пушкинской площади столицы. Об этом сообщает "Новая газета".

Дело было рассмотрено в суде без присутствия Енгалычевой. Она заявила журналистам, что заболела и предоставила суду больничный. Рассмотрение административного дела, которое завели на депутата из-за акции 25 сентября, было отложено на 11 октября.

Полиция задержала депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву в конце сентября. На неё составили два протокола об организации несанкционированных акций.

В Москве на Пушкинской площади 20 и 25 сентября прошли акции протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму. В митингах приняли участие несколько сотен человек. Во время голосования было зафиксировано довольно много нарушений, но больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызывает процедура дистанционного электронного голосования, применённая на выборах в Госдуму впервые.