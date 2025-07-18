Суд оштрафовал главреда издания "Говорит НеМосква" Виктора Мучника

Советский районный суд Томска оштрафовал на 5 тысяч рублей главного редактора издания "Говорит НеМосква" Виктора Мучника по административному протоколу об участии в деятельности нежелательной организации за интервью о Сибири.

Основанием для дела стала проверка регионального управления ФСБ, в ходе которой была обнаружена видеозапись от августа 2024 года.

В ней Мучник "в форме интервью доводит до слушателей свои представления об истории Томска и Сибири", упоминает известных личностей, связанных с регионом, а также обсуждает "сепарационные перспективы развития Сибири", — пересказывает "Медиазона" текст судебного решения.

В документе не указывается, для какого медиа было записано интервью, однако говорится, что это "международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая правительством США" — ранее признанная в России иностранным агентом и нежелательной организацией.

Предположительно, речь идёт о выпуске программы "Код города" на Радио Свобода, где Мучник рассказывает о Томске.