Суд оштрафовал главреда "Важных историй" Романа Анина

Суд в Ярославле оштрафовал главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "Медиазона". Решение суда было вынесено ещё 12 марта.
Протокол на Анина составил региональный Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э"). По версии сотрудников ведомства, журналист "осуществлял хранение и распространение информационных материалов", признанного нежелательным издания "Важные истории".
"Медиазона" также обнаружила решение Калининского районного суд Уфы, который 12 февраля назначил штраф башкирскому активисту Руслану Габбасову. Его признали виновным по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Поводом для составления протокола стали публикации в телеграм-канале, который ведёт Габбасов, ссылок на материалы издания "Медуза" и "Лиги свободных наций".
- "Важные истории" – основанное в 2020 году российскими журналистами Романом Аниным и Олесей Шмагун интернет-издание, специализирующееся на расследованиях. СМИ было зарегистрировано в Латвии, однако большинство сотрудничающих с ним авторов работали из России. Среди самых резонансных публикаций "Важных историй" - расследования о дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и бывшем зяте президента России Кирилле Шамалове, а также участие в глобальном международном расследовании о сфере офшорных услуг под названием "Архив Пандоры".
- В 2021 году Минюст России внёс в реестр "иностранных агентов" шестерых сотрудников "Важных историй", включая Алесю Мароховскую и Ирину Долинину, а в доме у главреда Романа Анина ФСБ провело обыск. В марте 2022 года юридическое лицо IStories fonds, издающее СМИ, было признано российскими властями "нежелательной организацией", а Роскомнадзор заблокировал сайт издания за "размещение недостоверной общественно значимой информации" о войне в Украине.
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