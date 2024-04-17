Суд оштрафовал главреда "Важных историй" Романа Анина

Суд в Ярославле оштрафовал главного редактора издания "Важные истории" Романа Анина по административной статье об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "Медиазона". Решение суда было вынесено ещё 12 марта.

Протокол на Анина составил региональный Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э"). По версии сотрудников ведомства, журналист "осуществлял хранение и распространение информационных материалов", признанного нежелательным издания "Важные истории".

"Медиазона" также обнаружила решение Калининского районного суд Уфы, который 12 февраля назначил штраф башкирскому активисту Руслану Габбасову. Его признали виновным по административному делу об участии в деятельности нежелательной организации. Поводом для составления протокола стали публикации в телеграм-канале, который ведёт Габбасов, ссылок на материалы издания "Медуза" и "Лиги свободных наций".