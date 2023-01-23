Суд оштрафовал маму читинца, который пересказал сон с Зеленским

Жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за лайк к картинке в социальной сети "Одноклассники", в которой говорилось о гибели мобилизованных россиян на войне в Украине. Её признали виновной в дискредитации армии России, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на Центральный районный суд города.

На одной из картинок, которой Лосева якобы поставила лайк, говорилось, что "стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так". Полиция Читы составила протокол в отношении Лосевой 21 декабря 2022 года. В отделе ей не дали сфотографировать материалы дела.

Полиция также составила на Лосеву дело о неуважении к государственным символам за лайк к картинке с текстом: "Для посетителей моей страницы: Путин — ***** (нецензурное ругательство), Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной". Центральный районный суд Читы рассмотрит дело 1 февраля.

В декабре прошлого года суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей сына Нелли Лосевой Ивана Лосева. На него составили дело о дискредитации армии России за пересказ сна с участием президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в инстаграме.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно", — говорилось в сторис, которую вменили Лосеву.