Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд оштрафовал маму читинца, который пересказал сон с Зеленским

Жительницу Читы Нелли Лосеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за лайк к картинке в социальной сети "Одноклассники", в которой говорилось о гибели мобилизованных россиян на войне в Украине. Её признали виновной в дискредитации армии России, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на Центральный районный суд города.

На одной из картинок, которой Лосева якобы поставила лайк, говорилось, что "стали поступать сведения о гибели мобилизованных, их будет все больше и больше, они не защищают Родину, родина сама напала на соседнюю страну. Люди гибнут просто так". Полиция Читы составила протокол в отношении Лосевой 21 декабря 2022 года. В отделе ей не дали сфотографировать материалы дела.

Полиция также составила на Лосеву дело о неуважении к государственным символам за лайк к картинке с текстом: "Для посетителей моей страницы: Путин — ***** (нецензурное ругательство), Крым — это Украина, Россия ведет войну с Украиной". Центральный районный суд Читы рассмотрит дело 1 февраля.

В декабре прошлого года суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей сына Нелли Лосевой Ивана Лосева. На него составили дело о дискредитации армии России за пересказ сна с участием президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в инстаграме.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно", — говорилось в сторис, которую вменили Лосеву.

  • После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG