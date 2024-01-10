Суд оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Cуд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна и ещё четырёх участников реестра так называемых иноагентов из-за отсутствия маркировки о статусе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Во всех случаях сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.

Помимо Моргенштерна, суд назначил штраф назначили бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, бывшему игроку клуба "Что? Где? Когда? " Ровшану Аскерову, правозащитнице Алене Поповой и журналисту Сергею Лойко.

Моргенштерн проживает за границей. В реестр иноагентов он попал в мае 2022 года. В прошлом году суд дважды штрафовал артиста за отсутствие маркировки.