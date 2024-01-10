Суд оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента

Cуд в Москве оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна и ещё четырёх участников реестра так называемых иноагентов из-за отсутствия маркировки о статусе. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.
Во всех случаях сумма штрафа составила 50 тысяч рублей.
Помимо Моргенштерна, суд назначил штраф назначили бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, бывшему игроку клуба "Что? Где? Когда? " Ровшану Аскерову, правозащитнице Алене Поповой и журналисту Сергею Лойко.
Моргенштерн проживает за границей. В реестр иноагентов он попал в мае 2022 года. В прошлом году суд дважды штрафовал артиста за отсутствие маркировки.
- Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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