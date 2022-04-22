Суд оштрафовал москвича из-за сине-желтых кроссовок

Бутырский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 40-летнему москвичу, которого задержали в центре столицы в желто-синих кроссовках. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга. Об этом MSK1.RU и The Insider рассказал адвокат Илья Уткин.

Задержание произошло ещё 6 марта. В этот день в Москве проходила одна из самых крупных антивоенных акций, на которой были задержаны почти две тысячи человек.

По словам Уткина, его подзащитный приехал в центр города, чтобы зайти в ЦУМ и купить подарки жене и дочери на 8 Марта. На Театральной площади его остановили сотрудники полиции, посадили в автозак и заявили, что у него на ногах средство политической агитации, рассказал адвокат. В ОВД "Лианозово» на задержанного составили протокол, в котором было указано, что он выкрикивал лозунги в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие.

С самого начала российского вторжения в Украину российские власти не согласовывают акции протеста и задерживают всех, кто, так или иначе, высказывается против войны, например, за плакаты "Миру – мир", "Нет войне", "Фашизм не пройдет". Плакат с антивоенной цитатой Путина, листочки с библейской заповедью, звездочками вместо букв, надписью "Два слова"– всё это, с точки зрения полиции, является основанием для задержания и протокола.

Второго апреля в Москве задержали пикетчика, который стоял с упаковкой ветчины "Мираторг", вторая половина слова была зачеркнута, таким образом осталось слово "Мир".

18 апреля ижевские полицейские признали антивоенным митингом хоровод под песню "Пусть всегда будет солнце".

В Иванове задержали активиста с плакатом, на котором было написано "*** ****". По мнению суда, звездочки напоминают лозунг "Нет войне", а пятиконечная звезда "является важным идеологическим символом" Рабоче-крестьянской Красной армии.