Суд оштрафовал пенсионера МЧС на 30 тысяч за "дискредитацию" армии

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего пресс-секретаря регионального МЧС, майора в отставке Дмитрия Чистякова за посты "ВКонтакте" о вторжении российских войск в Украину. Об этом он сообщил Север.Реалии. Чистякова судили по статье о дискредитации российской армии.

На своей странице "ВКонтакте" Чистяков отметил, что на заседании не признал себя виновным. "Юрию Шевчуку на днях 50 дали. В такой компании, согласитесь, быть не стыдно, "- написал майор в отставке.

Дмитрия Чистякова задержали 20 июля 2022 года в Архангельске из-за постов, в которых он в частности, пишет, что война – это набор преступлений, а также выступает против "утилизации людей". В интервью Север.Реалии майор рассказал о своей службе в Чечне и причинах увольнения из МЧС и других госструктур.