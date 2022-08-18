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Суд оштрафовал пенсионера МЧС на 30 тысяч за "дискредитацию" армии

Дмитрий Чистяков

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего пресс-секретаря регионального МЧС, майора в отставке Дмитрия Чистякова за посты "ВКонтакте" о вторжении российских войск в Украину. Об этом он сообщил Север.Реалии. Чистякова судили по статье о дискредитации российской армии.

На своей странице "ВКонтакте" Чистяков отметил, что на заседании не признал себя виновным. "Юрию Шевчуку на днях 50 дали. В такой компании, согласитесь, быть не стыдно, "- написал майор в отставке.

Дмитрия Чистякова задержали 20 июля 2022 года в Архангельске из-за постов, в которых он в частности, пишет, что война – это набор преступлений, а также выступает против "утилизации людей". В интервью Север.Реалии майор рассказал о своей службе в Чечне и причинах увольнения из МЧС и других госструктур.

  • После начала вторжения России на территорию Украины правоохранительные органы возбудили более трёх тысяч дел о дискредитации российской армии, сообщает "ОВД-Инфо".
  • Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука 16 августа оштрафовали на 50 тысяч рублей за фразу "Родина – это не жопа президента, сказанную во время концерта в Уфе.

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