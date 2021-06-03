Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 тысяч рублей

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Рэпер собирается обжаловать решение суда. Пропаганду наркотиков усмотрели в трэках "Розовое вино 2" и "Family". Позднее Моргенштерн уточнил, что строки, которые вызвали претензии исполнял рэпер Yung Trappa, вместе с которым были записаны композиции. "Судили за строчки, которых я не произносил и не пел," - заявил исполнитель. Защита настаивала, что наказание должно касаться не того, кто исполнил песню, а того, кто ее выложил в интернет. Канал Моргенштерна в ютьюбе администрирует не он. Суд отклонил все 13 заявленных адвокатом рэпера ходатайств.

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов попросил проверить творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков и порнографии среди несовершеннолетних. Проверить песни рэпера под названиями "Розовое вино 2" и "Family" также просила "Лига безопасного интернета"

В декабре 2020 года прокуратура обратилась в суд Санкт-Петербурга с требованием запретить в России песню Моргенштерна и Slava Marlow "Cъел деда". Привлечённые ведомством эксперты сослались на некорректность названия трека. Других причин, почему его нужно запретить, в иске не указано.