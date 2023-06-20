Суд оштрафовал Telegram за каналы СМИ, освещающих войну в Украине

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram из-за отказа удалить 32 канала, в которых Роскомнадзор усмотрел недостоверную информацию о ходе войны в Украине. Об этом сообщает Север.Реалии.

Мессенджер обвинили в административной статье о неудалении запрещенной информации. В список учётных записей, которые требовал удалить регулятор, попали каналы независимых СМИ:

Также в перечне оказались каналы Легиона "Свобода России", "Роспартизан", "Боевой организации анархо-коммунистов", "Останови вагоны".

По аналогичной статье мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы 20 июня оштрафовал иностранный мессенджер Viber на миллион рублей.